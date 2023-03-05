Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.