Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram ) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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