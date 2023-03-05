Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne'de Tunca Köprüsü 5 gün trafiğe kapatılacak
Edirne'de Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.
Edirne'de hızlı tren hattı inşa çalışmaları kapsamında yarın tren yolu üst geçidi yıkılacak.
Yıkım ve hafriyat kaldırma işlemleri nedeniyle Tunca Köprüsü 5 gün araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
Şehir merkezi ile Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Doktor Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün kullanılması gerektiği aktarıldı.
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı sağlayacak.
İstanbul-Edirne arası 1,5 saat düşecek
Projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor. Daha sonra hat 76 kilometrelik Halkalı etabıyla İstanbul'a bağlanacak.
İstanbul-Edirne arası trenle seyahat süresi 1,5 saate düşecek.
Etiketler: Edirne Hızlı Tren
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