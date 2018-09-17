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Anadolu Otoyolu'nda şerit daraltmasına gidilecek

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara yönünde, Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim'e kadar şerit daraltmasına gidilecek.

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Anadolu Otoyolunda şerit daraltmasına gidilecek

Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce O-4 Otoyolu Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki bölümde üst yapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak

Çalışmada öncelikle İstanbul istikametinde şerit daraltma yapılarak, trafik akışı açık olan diğer şeritlerden sağlanacak.

Çalışmaların bitirilmesiyle aynı uygulama Ankara istikametinde gerçekleştirilecek.

Ekim ayı başında bitirilecek çalışmalar, gün içerisinde belirlenen kesimde tamamlanacak, gün bitiminde yol yeniden trafiğe açılacak.

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: anadolu otoyolu, şerit daraltma, yol çalışması
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