Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat depoları imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Irak kuzeyi Avaşin, Metina ve Zap bölgelerine 17 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/pJrBhA1DYF — TSK (@TSKGnkur) 17 Eylül 2018

Harekatta bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

Kaynak: AA