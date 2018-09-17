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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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Irakın kuzeyinde teröristlere ait mühimmat depoları imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

 


 

Harekatta bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: zap, tsk, terör, PKK, metina, Irak, hava harekatı, genelkurmay, avaşin
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