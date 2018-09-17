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Bayburt'ta patlamamış 58 top mermisi bulundu

Bayburt'ta, Çoruh Nehri Islah Projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında patlamamış 58 top mermisi bulundu.

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Bayburtta patlamamış 58 top mermisi bulundu

Bayburt Çoruh Nehri üzerinde yer alan Erzincan ve Çarşı köprüleri arasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top mermilerinin olduğunu fark etti.

Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alanda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri patlamamış mermilerin bulunduğu alanda araştırma yaptı.

Nehir yatağı ile kazı yapılan alanda yeni mermiler olduğunu belirleyen ekipler, mermilerin hangi döneme ait olduğunu tespit edemedi.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla Çoruh Nehri'nden çıkartılan 58 adet top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: Bayburt, top mermisi, Çoruh nehri ıslah projesi
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