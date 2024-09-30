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Türkiye
AA 30.09.2024 14:08

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

Sağanağın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Dörtdivan mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil, cip ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada bariyere çarpan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

Otoyolun aynı mevkisindeki kazada ise 2 otomobil çarpıştı. Takla atan 34 KRR 394 plakalı otomobildeki 1 kadın yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada ekipler, sağanağın etkili olduğu bölgede ıslanmaması ve üşümemesi için yaralı kadına mont giydirdi.

Öte yandan sağanağın ulaşımı olumsuz etkilediği otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinde de 4 hasarlı trafik kazası meydana geldi.

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