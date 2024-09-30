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Türkiye
AA 30.09.2024 13:32

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı.

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mısır silajı yüklü tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.

Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Trafik Kazası Samsun
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