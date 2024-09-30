Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.09.2024 13:30

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren ise Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde fırtına, bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki balık ölümleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
13:25
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
13:27
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki balık ölümleri sürüyor
13:58
Devlet korumasında yetişen 729 genç kamuya atandı
13:12
Kars'taki antik şehir yerli ve yabancı turistlerin gözdesi
13:07
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 Adana'da TEKNOFEST'e için yerini aldı
AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 Adana'da TEKNOFEST'e için yerini aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ