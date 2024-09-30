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Türkiye
AA 30.09.2024 12:54

Şanlıurfa'da 2 bin 750 ton tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün imha edildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünleri satanlara göz açtırmıyor. Ekiplerce ele geçirilen bozulmuş ürünler imha edildi.

Şanlıurfa'da 2 bin 750 ton tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün imha edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri halk sağlığını korumak için denetimlere devam ediyor.

İl merkezinin yanı sıra Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde de denetim yapan ekipler, son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünleri tespit etti.

Denetimler kapsamında, 1500 ton pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çaya imha edilmek üzere el konuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Pirinçlerin böceklendiği görüldü

Söz konusu ürünlerin çoğunun son kullanma tarihi geçtiği ve bazı pirinçlerin böceklendiği diğer ürünlerin ise bozulduğu tespit edildi.

Sağlıksız şartlarda depolama yapan işletmeleri de uyaran ekipler, denetimlerde 12 işletmeye de cezai işlem uyguladı.

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Şanlıurfa Zabıta
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