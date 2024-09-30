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Türkiye
TRT Haber 30.09.2024 12:29

Adapazarı-Gebze trenini 2,5 milyondan fazla yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze bölgesel treniyle 2021 yılından beri 2 milyon 522 bin 568 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, "Adapazarı–Gebze hattında durak sayısını 13'e çıkardık ve daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık." ifadesini kullandı.

Adapazarı-Gebze trenini 2,5 milyondan fazla yolcu kullandı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Adapazarı-Gebze bölgesel treninin, hatta yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından 2021'de yeniden hizmete sunulduğunu anımsattı.

Modernizasyon çalışmalarıyla hem seyahat konforunu artırdıklarını hem de daha yüksek standartlı taşımacılık yaptıklarını aktaran Uraloğlu, "2021 yılında tekrar hizmete sunulan Adapazarı-Gebze bölgesel trenimizi, açıldığı tarihten bugüne kadar 2 milyon 522 bin 568 yolcumuz kullandı." bilgisini paylaştı.

Adapazarı-Gebze trenini 2,5 milyondan fazla yolcu kullandı

"Milli elektrikli tren setlerini kullandık"

Uraloğlu, Adapazarı-Gebze bölgesel treninde 2023'ten itibaren milli elektrikli tren setlerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen milli elektrikli setleri ilk defa Adapazarı-Gebze güzergahında kullanmaya başladık. Konforuyla göz dolduran setlerimiz bugüne kadar 3 bin 803 sefer yaptı ve 369 bin 488 kilometre yol katetti. Milli trenlerimiz bugüne kadar 867 bin 770 vatandaşımıza hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Adapazarı-Gebze trenini 2,5 milyondan fazla yolcu kullandı

Trenin, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için günlük ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Adapazarı-Gebze güzergahında günlük 10 sefer düzenleniyor. Hat üzerinde bulunan Kırkikievler ve Köseköy duraklarını da 27 Eylül'de hizmete açtık. Böylelikle Adapazarı–Gebze hattında durak sayısını 13'e çıkardık ve daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık. Artan durak sayıları sonrası yolcu talebinde de artış bekliyoruz. Adapazarı'ndan trene binen bir vatandaşımız yalnızca 1 saat 27 dakikada Gebze'ye ulaşıyor."

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