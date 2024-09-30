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Türkiye
AA 30.09.2024 11:58

Kayık alabora oldu, balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kayık alabora oldu, balıkçı ise denizde kayboldu. Ekipler, havadan, karadan ve denizden balıkçıyı arama çalışmalarına başladı.

Kayık alabora oldu, balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde avlanmak için açılan kayığın alabora olması sonucu denizde kaybolan 35 yaşındaki Orhan Çorbacı'yı arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla başladı.

Ekipler, Çorbacı'yı kara, deniz ve havadan arıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balıkçılar Cengiz Liman ve Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayık ile avlanmak için dün akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kaybolmuştu.

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