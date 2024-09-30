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Türkiye
AA 30.09.2024 11:15

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 30 sığınak ve mağara imha edildi.

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahbanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 30 sığınak ve mağara tespit etti.

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi

Jandarma ekipleri, sığınak ve mağaraları kontrollü şekilde kullanılamaz hale getirdi.

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Tunceli Terörle Mücadele
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