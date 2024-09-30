Antalya'da su seviyesi yükseldi: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nin olduğu bölgede 3 yaşındaki çocuklarını da yanlarına alarak ATV ile safari turuna çıkan aile, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen Manavgat Irmağı'ndaki adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine DSİ ekipleri, baraj kapaklarını kapatarak, ırmağın su seviyesinin bir miktar düşmesini sağladı.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri, ırmakta akıntı fazla olduğu için halatlar yardımıyla adacıktaki aileye ulaştı.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.