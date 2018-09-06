Anadolu Ajansı ile YTB arasında iş birliği

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ortak çalışma alanlarında stratejik iş birliği yapacak.

İş birliği protokolü, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından imzalandı.

AA ve YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve akraba topluluklarca kurulan medya kuruluşlarının medya ve habercilik alanlarında kapasite oluşturmaları ve var olan kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütecek.

Ortak programlar düzenleyecekler

Yurt içi ve dışındaki medya profesyonelleri arasında iş birliği ve iletişimin artırılmasına yönelik ortak programlar düzenlenecek.

Genel iş birliği çerçevesinde AA ve YTB, kurumsal veya ortak faaliyetlerde faaliyet öncesi, sırası ve sonrasında tanıtım ve görünürlüğün artırılmasına yönelik karşılıklı destek sağlayacak.

Protokol çerçevesinde ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile "Türkiye Bursları" kapsamındaki çalışmalara yönelik önemli konu ve kişilerin tanıtılması, farkındalık ve bilginin artırılmasına dair programların hazırlanması ve yayınlanması konusunda iş birliği yapılacak.

Kaynak: AA