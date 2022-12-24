Üzerine sıcak su dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Y.K., Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası hekimleri tarafından daha kapsamlı bir merkezde tedavisinin devam etmesi gerektiğine karar verilen çocuğun tedavisine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde devam etmesi uygun bulundu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çermik ilçesinden, ambulans helikopterle Diyarbakır’a götürülen çocuk, buradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Y.K.'nın tedavisine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde devam ediliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]