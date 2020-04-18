İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi.

Kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi.

1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.