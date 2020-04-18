Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ambarlı Gümrüğü'nde 211 bin maske ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirilirken, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi.
Kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi.
1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: operasyon maske koronavirüsSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 13:06
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