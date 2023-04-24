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Türkiye
AA 24.04.2023 03:53

Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya’da Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Hikmet T. idaresindeki otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki otomobil ve Erkan K’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Recep ve Cemile Yıldırım yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Trafik Kazası Amasya
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