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Türkiye
AA 24.04.2023 03:50

Bayrampaşa'da bariyere çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Bayrampaşa'da bariyerlere çarptıktan sonra savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Bayrampaşa'da bariyere çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Bayrampaşa'da TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde seyir halinde olan Tuncay Çil idaresindeki otomobil, yolu ayıran bariyerlere çarparak savruldu. Otomobil sürücüsü Çil, araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Çil'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayağının bilek kısmandan koptuğu belirlenen Çil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardandın, trafik normale döndü.

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