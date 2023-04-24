Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde A.K. yönetimindeki otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Yaralanan ve araçtan çıkan A.K.'nin ihbarı üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, köprüyü iki yönlü trafiğe kapatıp önlem aldı. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra köprü ulaşıma açıldı.