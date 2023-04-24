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Türkiye
AA 24.04.2023 01:32

Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzurum'da elektrik direğine çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde A.K. yönetimindeki otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Yaralanan ve araçtan çıkan A.K.'nin ihbarı üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, köprüyü iki yönlü trafiğe kapatıp önlem aldı. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra köprü ulaşıma açıldı.

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