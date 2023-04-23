Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Saat 21.20 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta kaza meydana geldi.

İstanbul'dan Çanakkale’ye giden Metin Altıncı yönetimindeki tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mustafa Özkocaman’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile annesi Asiye Özkocaman ve minibüsteki 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Asiye Özkocaman'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.