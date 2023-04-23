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Türkiye
AA 23.04.2023 22:19

Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilden dönen İstanbullular, kentin girişlerinde, köprü, tünel ve otoyollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası geçişlerinde araç kuyrukları meydana geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Nef Stadyumu'ndan çıkan taraftarlar nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Mahmutbey mevkiinde de yoğunluk gözlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Kemerburgaz Yolu TEM istikameti ve Hasdal'da da araç yoğunluğu devam ediyor.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde her iki istikamet yoğun olmasına rağmen araçlar trafikte ilerleyebiliyor.

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