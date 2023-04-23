Dev salıncak ağaç dallarına takıldı

Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki dev salıncakta dün kaza meydana geldi. Havada dönen salıncağın zincirleri birbirine dolandı, 8 kişi hafif yaralandı.
Aynı salıncakta bugün de faciadan dönüldü. Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı.
Salıncağa binenler büyük korku yaşarken, yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı.
Bazı kişiler hafif yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.