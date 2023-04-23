Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.04.2023 22:03

Dev salıncak ağaç dallarına takıldı

Bursa'da dün zincirlerinin birbirine dolanması sonucu 8 kişinin yaralandığı dev salıncak, bugün de ağaç dallarına takıldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki dev salıncakta dün kaza meydana geldi. Havada dönen salıncağın zincirleri birbirine dolandı, 8 kişi hafif yaralandı.

Aynı salıncakta bugün de faciadan dönüldü. Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı.

Salıncağa binenler büyük korku yaşarken, yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı.

Bazı kişiler hafif yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Adana'da silahlı kavga: Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:46
200 depremzede çocuk 11 eski futbolcu ile maç yaptı
00:14
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni Altay Tankı hedefleri, hem hareket halinde hem de dururken vurabilecek
23:26
Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
23:25
ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
22:51
Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak
22:28
Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ