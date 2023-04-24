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Türkiye
AA 24.04.2023 02:12

Kocaeli’de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden Turgut Katırcıoğlu’nun idaresindeki hafif ticari araç, Dilovası OSB mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan Cesur S.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Katırcıoğlu ile eşi Zeynep, amcası Gökmen ve oğlu Ekin Katırcıoğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Zeynep ve Gökmen Katırcıoğlu’nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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