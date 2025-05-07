Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.05.2025 22:49

Amasya'da uygunsuz tavuk döner satışı yapan işletmelere 9,6 milyon ceza

Amasya’da tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen uygunsuzluklar sebebiyle 26 gıda işletmesine 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.

Amasya'da uygunsuz tavuk döner satışı yapan işletmelere 9,6 milyon ceza

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kontrol görevlileri tarafından tavuk döner sunumu yapan işletmelerde, tavuk döner ürününe yönelik resmi kontrol ve denetimlerini titizlikle yürütüyor.

4 bin 18 işletmenin faaliyet gösterdiği ilde 2025 yılının ilk 4 ayının denetim verilerini paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "2 bin 409 denetim gerçekleştirilerek denetimlerde 155 numune alınmış ve tespit edilen uygunsuzluklar sebebiyle 26 gıda işletmesine 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.

Resmi kontrollerin yıl boyunca devam edeceği belirtilirken vatandaşların her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebilecekleri vurgulandı.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
İzmir'de grev: Cadde ve sokaklar çöple doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışması: Trafiğe kapanacak
23:50
Macron'dan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki
23:42
İçinde 3 kişinin bulunduğu ve su alan 22 metrelik tekne kurtarıldı
22:50
Vatikan'da ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi
22:38
Rusya: Ateşkesin önündeki tek engel Kiev’dir
23:37
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ