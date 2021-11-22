Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Can S. idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Caddesi’nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Batuhan E., Alican A. ve İlker K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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