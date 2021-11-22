Ankara'da yaşayan Güler Dalkılıç ile Sabiha Öztürk, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik için çorap ördü.

Dalkılıç ve Öztürk, el emeğiyle ördükleri çorapların Mehmetçik'e gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Ardından Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen çoraplar burada terörle mücadele eden askerlere dağıtıldı.

“İyi ki varsınız”

Hakkâri’deki askerler de çektikleri videoyla Dalkılıç ve Öztürk'e teşekkür ederek, “Hediyeleriniz Hakkâri Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na ulaştı, hediyeleriniz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.