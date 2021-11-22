Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Görme engelli baba traktörün altında kalan oğlunu kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü, görme engelli babasının dikkati sayesinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sakarya’nın Karasu ilçesindeki fındık bahçesine giden Bülent Ç.'nin kullandığı traktör, eğimli arazi nedeniyle devrildi.
Yanıt gelmeyince anladı
Bu sırada yakınlarda olan sürücünün görme engelli babası, gürültüyü duyması üzerine oğluna seslendi. Yanıt alamayınca sesin geldiği yöne doğru giden baba, oğlunun traktörün altında kaldığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevre sakinlerinin de yardımıyla traktörün altından çıkarılan Bülent Ç., hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı Sakarya
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