Sakarya’nın Karasu ilçesindeki fındık bahçesine giden Bülent Ç.'nin kullandığı traktör, eğimli arazi nedeniyle devrildi.

Yanıt gelmeyince anladı

Bu sırada yakınlarda olan sürücünün görme engelli babası, gürültüyü duyması üzerine oğluna seslendi. Yanıt alamayınca sesin geldiği yöne doğru giden baba, oğlunun traktörün altında kaldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevre sakinlerinin de yardımıyla traktörün altından çıkarılan Bülent Ç., hastaneye kaldırıldı.