Taşova ilçesine bağlı 1700 rakımlı Dereli ve Belevi yaylalarında sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı.

Bir süre bu şekilde devam eden kar nedeniyle evler ve çiçekler beyaza büründü.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.