Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da mayıs ayında kar sürprizi: Kartpostallık görüntüler oluştu
Amasya'nın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Yağışın devam ettiği bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.
Taşova ilçesine bağlı 1700 rakımlı Dereli ve Belevi yaylalarında sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı.
Bir süre bu şekilde devam eden kar nedeniyle evler ve çiçekler beyaza büründü.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı
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