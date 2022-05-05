Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir evde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Karatay ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Konya'nın Karatay ilçesinde Yasir Ramazan E.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, eşini ve 2 çocuğunu alarak evden çıktı.
Evde bulunan parasını almak için tekrar içeri giren Yasir Ramazan E. dumandan etkilendi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Dumandan etkilenen Yasir Ramazan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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