Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Suriye uyruklu Ahmed Şeyh Mustafa'nın kullandığı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta bulunan ışıklarda bekleyen Fatih Dinçer idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada Mustafa'nın oğlu Suad Şeyh Mustafa ile araçta bulunan Hülya Keser ve Cevahir Elcuma yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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