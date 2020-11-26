Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da karantina kuralını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 16 kişi yurtta gözetim altına alındı. Kuralları ihlal eden kişilere para cezası da uygulandı.
Amasya'da salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlayan yurtta karantina uygulaması sürüyor.
Karara istinaden yapılan denetimlerde, karantina sürecini evde geçirmesi gerekirken bu tedbire uymadıkları tespit edilen 16 kişi, Yeşilırmak Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alındı.
Kural ihlali yapan kişilere, ekipler tarafından 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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