Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de terör örgütünün kullandığı mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu'nda tespit edilen sığınaklarda, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu başlatıldı.
Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde dün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda yapılan aramada 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ve termal şemsiye ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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