İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu başlatıldı.

Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde dün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ve termal şemsiye ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

