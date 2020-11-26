Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek noktalarında denetim yaptı.

Yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul Caddesi'nde, maskesiz bir şekilde dışarıda olduğu için durdurulan Oğuz Yaman'a ekiplerce sorgulama yapıldı.

Ekiplere tepki gösterdi

Karantinada olması gerektiği belirlenen ve hakkında arama kararı bulunan Oğuz Yaman'a polis ekipleri tarafından maske verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekiplerine tepki gösteren Yaman, "İstediğiniz kadar ceza kesin zaten param da yok ödemeyeceğim"dedi.

Osman Çatana Polis Merkezine götürülen Oğuz Yaman, Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na yerleştirilecek.