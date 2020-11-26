İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi
İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan amatör futbolcu Mahir Tahirler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Depremde toplam can kaybı 117 oldu.
Amatör futbolcu Mahir Tahirler, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan 28 yaşındaki Mahir Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.
Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti.
Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 117 oldu
Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz" dedi.
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