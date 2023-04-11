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Türkiye
AA 11.04.2023 17:14

Amasya'da dere kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış sonrası çöktü

Amasya'nın Suluova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Amasya'da dere kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış sonrası çöktü
[Fotograf: AA]

İlçede gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Saraydüzü Mahallesi'nden geçen dere yatağının kenarındaki istinat duvarının köprüye yakın bölümünde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye İtfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aşırı yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu dere kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir bölümünün çöktüğü belirlendi.

Ekipler, çöken duvarın yol kısmında duba ve emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı.

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