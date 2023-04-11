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Türkiye
AA 11.04.2023 17:09

Hastanede polisi ve güvenlik görevlilerini darbeden 4 zanlı gözaltında

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir hastanede görevli polisi ve 4 güvenlik görevlisini darbeden 4 hasta yakını gözaltına alındı.

Hastanede polisi ve güvenlik görevlilerini darbeden 4 zanlı gözaltında
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yakınlarını getiren kişiler, hastanede görevli polis memuru ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları polisi darbetti.

Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinden birinin çıkan arbedede eli kırıldı, 3 güvenlik görevlisi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Öte yandan Öz Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Muharrem Çekim, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Hukuki süreci biz de yakından takip edeceğiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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