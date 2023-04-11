Samsun'da elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu taşındı

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla ürettirilen yerli elektrikli otobüsler, geçen yıl 30 Ağustos'ta kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ ile yolcu taşımaya başladı.

İlk etapta 20 adet satın alınan elektrikli otobüslerle 7 ayda 600 bin kilometre yol katedilerek 700 bin civarında yolcu taşındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrikli otobüslerin hem çevre duyarlılığı kazandırdığını hem de yakıt tasarrufuyla diğer illere örnek olduğunu söyledi.

"Elektrikli otobüs sayısını artıracağız"

Toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla Türkiye’de ilk kez yerli lityum pilli, ultra hızlı şarj özelliğine sahip otobüslerin Samsun'da kullanılmaya başlandığına söyleyen Demir, geleceğin şehrini kurduklarını ve elektrikli otobüs sayısını artıracaklarını ifade etti.

Elektrikli otobüsleri tercih eden yolculardan Arzu Deniz de elektrikli otobüsleri diğerlerine göre daha konforlu bulduğunu söyledi.