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Türkiye
AA 19.05.2023 17:49

Amasya'da çocukları taşıyan minibüs yandı

Amasya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına giden çocukların bulunduğu minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da çocukları taşıyan minibüs yandı
[Fotograf: AA]

Çevre köylerdeki 20 ilkokul öğrencisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı dolayısıyla Beldağ köyüne götüren Burak Engin'in kullandığı 60 M 1550 plakalı minibüsün motorundan duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden Engin, çocukları araçtan indirerek itfaiye haber verdi.

Çocuklar indikten sonra alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda minibüs tamamen yandı.

Amasya'da çocukları taşıyan minibüs yandı

Minibüsten olay öncesi tahliye edilen çocuklar ise başka bir araçla programın yapıldığı Beldağ köyüne götürüldü. 

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