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Türkiye
DHA 19.05.2023 16:41

'Babamı duraktan niye almadın' diyerek otobüsün önünü kesti

İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün peşinden giderek önünü kesti.

Olay, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Altunizade Köprüsünde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle, Üsküdar-Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT otobüsünü bir süre takip ederek önünü kesti.

Sürücü, önünü kestiği otobüsün şoförü olan Ecevit İpek'in, durakta bekleyen babasını almadığını iddia ederek küfür ve hakaret etti. O sırada içinde yolcuların da olduğu otobüsün kapılarını kilitleyen otobüs şoförü polis ekiplerine haber verdi.

Otomobil sürücüsünü ikna edemedi

Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olayda, otomobil sürücüsü, "Babamı duraktan niye almadın" diyerek hakaretler etmeye devam etti. Otobüs şoförü her durakta durduğunu, durakta yolcu bırakmadığını söylese de otomobil sürücüsünü ikna edemedi. Otobüsteki yolcular da sürücüye, çocukların olduğunu ve korktuklarını söyledi. Ancak otomobil sürücüsü, polis ekipleri gelene kadar hakaret etmeye devam etti. Bir süre sonra polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona eren olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Otobüse almama gibi bir lüksüm yok"

Güzergahında giderken otomobil sürücüsü tarafından önünün kesildiğini belirten Ecevit İpek, "Korna sesi ile camı açtım. Hakaretler, küfürler etmeye başladı. Otobüs de çoluk çocuk, aileler vardı. Otomobili, otobüsün önüne çapraz bir şekilde çekince bir şey de yapamadım. Yolcuları da aşağı indirmedim, kapımı da açmadan polisi bekledim. Babasını almamışım, öyle bir şey yok. İspatlayamaz da zaten. Belki ben kapıları kapattıktan sonra arabamın arkasında durduysa onu bilemem. Otobüse almama gibi bir lüksüm yok. Sonuçta benim babamın arabası değil bu, toplu taşıma bunu herkes kullanıyor. Durakta durduysan, o durakta da durmamam mümkün değil zaten. Yolcular kendisi de söylüyor. Yani bütün duraklara uğradım. Yolcu aldım, yolcu bıraktım. Babasını peşimden koşturduğumu iddia ediyor. Karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.

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