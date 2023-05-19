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Türkiye
AA 19.05.2023 16:03

Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçe, alternatif tatil rotası arayanları el değmemiş doğasıyla cezbediyor.

Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

Göller ve yaylalarıyla da adından söz ettiren ve hava sıcaklıklarının artmasının ardından açan çiçekler renkli görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

Doğa ve tarih severlerin izole tatil rotaları arasında yer alan ilçe, bünyesinde birçok coğrafi bölgenin iklimini barındırıyor.

Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

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