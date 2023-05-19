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Türkiye
AA 19.05.2023 16:01

İstanbul'da organ ve doku ticareti yapan 14 zanlı yakalandı

Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kişilerle organ ve doku ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da organ ve doku ticareti yapan 14 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyrukluları Türkiye'ye getiren şüphelilerin sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle organ ve doku ticareti yaptığı tespit edildi.

Zanlıların, Türkiye'de gerçekleştiremedikleri eylemlerini ise Özbekistan'da yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "organ ve doku ticareti" suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak üzere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

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