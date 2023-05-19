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Türkiye
AA 19.05.2023 14:55

Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılıp enkazları kaldırılacak. Kentte, depremzedeler için 1000 prefabrik konut ve 11 bin 600 kalıcı konut inşa ediliyor.

Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak
[Fotograf: AA]

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, valilikte bir araya geldiği gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerden Osmaniye'nin de etkilendiğini ifade etti.

Depremlerde kent genelinde 687 bina yıkıldığını dile getiren Yılmaz, "Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. Depremde yıkılanların enkazını da kaldırdık. Şu an 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladım, yıkımlarına başlanacak. 90 gün süre verdik, 90 gün içinde inşallah tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz." dedi.

Devletin, depremin ilk anından itibaren çok iyi organize olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tabii ki eksikliklerimiz olabilir. Deprem günü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koordinatör bakanımız olarak kentimize geldi. Yine Balıkesir ve Niğde valilerimiz koordinatör vali olarak geldi. Hep birlikte devlet olarak bütünleştik. Zaten ben depremden yarım saat sonra kriz masasını toplayarak bilgi almaya başladım. Bütün kamu görevlileri, jandarma, emniyetin çıkmasını emrettim ve çıktılar. Hatta en önemli hususun yıkılan binaların hangisinde vatandaşımız kaldığının tespitini yapmak olduğunu söyledim. 83 binada vatandaşımızın olduğunu tespit ettik ve hemen kurtarma çalışmalarına başladık."

"Devletimiz çok iyi bir mücadele verdi"

Vali Yılmaz, dünyanın görüp görebileceği en büyük felaketlerden birini yaşadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte devletimiz çok iyi bir mücadele verdi. Alnımızın da akıyla Allah'ın izniyle bu yıkımın altından kalkıyoruz. İlk andan itibaren çadırlar kuruldu. 48 bin vatandaşımıza ilk günden itibaren yiyecek, barınma imkanı sağladık. Birkaç günde 28 çadır kent kurduk. Vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturmadık. Şimdi konteyner kenti oluşturduk. 2 bin 102 konteynerimiz yerleşti. Yaklaşık yarısına vatandaşlarımızı da yerleştirdik. Yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin şu anda en büyük konteyner kenti durumunda. Orada yine hemen oraya yakın bir yerde ihtiyaç sahibi, talep eden esnafımıza konteyner vereceğiz ve orada çalışmalarını sürdürebilecek. Bir de Cevdetiye'de 1000 prefabrik konut yapıyoruz. Her biri 3 katlı olacak konutlar Avrupa Birliği hibesiyle yapılıyor. Kente yapılacak 11 bin 600 kalıcı konutun da yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Birçok binanın kabası bitmek üzere."

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