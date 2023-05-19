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Türkiye
İHA 19.05.2023 14:22

Oto tamircisinde yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul Maltepe’de bir oto tamircisinde meydana gelen yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Oto tamircisinde yangın çıktı, mahsur kalan 1 kişi ağır yaralandı

Olay saat 11.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mercan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki oto tamir dükkanının içerisindeki bir otomobilde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin haber etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sokak üzerinde şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye çalışanlarınca da yangına müdahale edildi.

Bilinci kapalı şekilde kurtarıldı

Yangın esnasında içerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dükkana yakınlarını ziyarete gelen İbrahim Polat isimli bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince içeride mahsur kalan kişinin bulunduğu yer tespit edildikten sonra ve İbrahim Polat bilinci kapalı bir şekilde kurtarıldı.

Sağlık görevlilerine teslim edilen İbrahim Polat ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Polat'ın yakınlarından biri ambulansın arka kısmına binmek isteyince polisler tarafından zorlukla durduruldu. Yangın kontrol altına alınırken, polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Durumu ağır

Hastaneye kaldırılan yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çıkan yangın esnasında sokakta bulunan vatandaş Muharrem Ateş, "Oto tamirhanesinde çıktı yangın. Biz burada oturuyorduk. Ondan sonra baktım ateş çıkmaya başladı. Dumanları gördük, itfaiyeye haber verdik. Mahsur kalan genç iş yeri sahiplerinin yakın akrabasıydı. Girişte duman çıktığı için adam arkaya doğru kaçmış ve dışarı çıkamamış` dedi.

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