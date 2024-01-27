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Türkiye
İHA 27.01.2024 11:13

'Altın günü' maskesi altında mesai arkadaşlarından 1,2 milyonluk altın çaldı

Denizli'de altın günü düzenlediği iş arkadaşlarının evinde tespit yapan kadının, arkadaşlarının anahtarlarını kopyalayarak 1,2 milyonluk altın çaldığı ortaya çıktı.

'Altın günü' maskesi altında mesai arkadaşlarından 1,2 milyonluk altın çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde 2 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayını aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan ancak evde hırsızlık olayına ilişkin hiçbir iz bırakmayan şüphelinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından titiz bir operasyon yürütüldü.

JASAT dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışması sonucu, hırsızlık olayını S.A. adlı kadının yaptığı tespit edildi.

Anahtarları kopyalayıp, işten izin alarak arkadaşlarının evini soymuş

"Altın Günü" adı verilen operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Mehmet K'nın evinden çalınan 700 bin liralık altının yanı sıra aynı mahallede 2022 yılında yaşanan ve yine Mehmet K. ile aynı iş yerinde çalışan mağdurun çalınan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A'nın, aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları mağdurları altın günü düzenleyerek evine davet ettiği, kendisinin de iadeyi ziyarete gittiği evlerde iş arkadaşlarının altınlarına yönelik yer tespiti yaptığı belirlendi. İş yerinde çalıştığı esnada mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan S.A'nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı.

Çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizleyen S.A'nın kapıları zorlamadığı ve evleri daha önceden bildiği için hırsızlık olayında şüphe bırakmadığı anlaşıldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli kadın S.A, mağdurların zararlarını karşılaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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