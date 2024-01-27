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Türkiye
TRT Haber 27.01.2024 09:38

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 26 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

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Yoğun kar yağışı beklenen Bolu, Hakkari ve Şırnak için "turuncu", Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için "sarı" uyarıda bulunuldu.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren azalacağı ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

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