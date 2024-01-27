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Türkiye
TRT Haber 27.01.2024 08:23

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Kuşadası körfezinde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Sarsıntı yerin 8,5 kilometre derinliğinde kaydedildi.  

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

"Valiliğe bildirilen bir olumsuzluk yok"

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Aydın Valisi Yakup Canbolat da depremle ilgili bir ihbarın olmadığını açıkladı. 

AFAD: Ekipler teyakkuz halinde

AFAD'ın sosyal medya hesabından da şu bilgiler verildi: 

"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

 

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