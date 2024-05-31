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Türkiye
AA 31.05.2024 15:45

Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kazası geçiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi

D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkiinde bir midibüs, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Ambulansla tedbiren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alper Gezeravcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yavuz'un açıklaması

Hastaneye gelerek Gezeravcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, çıkışta yaptığı açıklamada, kazanın, D-100 kara yolunda bir servis aracının Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Yavuz, otomobilde bulunan Gezeravcı ile 2 kişinin kontrol amaçlı hastaneye getirildiğini belirtti.

Gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını aktaran Yavuz, "Herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun." dedi.

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Alper Gezeravcı Kocaeli
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