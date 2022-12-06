Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü 4 araca çarpıp kaçtı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, park halindeki 4 araca çarptı.
Alkollü olduğu iddia edilen M.Ç., kullandığı aracı ile ilçe merkezinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkıp 4 araca çarptı.
Kaza bölgesinden hiç durmadan kaçan sürücünün firar çabası araç yürüyemez hale gelince son buldu ve sürücü, polis tarafından yakalandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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