Alkollü olduğu iddia edilen M.Ç., kullandığı aracı ile ilçe merkezinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkıp 4 araca çarptı.

Kaza bölgesinden hiç durmadan kaçan sürücünün firar çabası araç yürüyemez hale gelince son buldu ve sürücü, polis tarafından yakalandı.