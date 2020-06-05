Karaman'da devriye görevi yapan trafik polisleri, otomobille drift atıldığını görüp, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda otomobilin yolu, sanayi sitesinde önünde kesildi. Polise direnen sürücü kelepçelenerek gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheli hakkında "alkollü araç kullanmak", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "dur ihtarına uymamak", "araç camlarında film bulundurmak" suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise trafikten men edildi.