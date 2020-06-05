Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösterip, geçmişte FETÖ'ye ait kurumlarda çalışan, öğretmen, esnaf ve meslekten ihraç edilen askeri personel ile bölgeci olarak tabir edilenler ve yurt dışından örgüte yapılan para transferinde adı geçenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheliyi Mersin'de gözaltına aldı.

Firari 7 şüpheli aranıyor

Ankara, Isparta, Denizli, Yozgat, Balıkesir, Samsun ve Konya'da firari oldukları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda, 20 bin 450 dolar, 8 bin 220 lira ile örgüte bağlı kişilere ait para yardım listeleri, hediye kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.